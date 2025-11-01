Корень наркопроблемы США находится в Вашингтоне, а не за рубежом.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, раскритиковав американскую систему здравоохранения и политику легализации наркотиков.

«Корень всех проблем с наркотиками в США находится внутри страны, а не за ее пределами, источник и причина этой заразы существует не в Каракасе, а в самом Вашингтоне», — написала Захарова в своем telegram-канале. Критика прозвучала на фоне операции США против наркоторговли в Тихом океане, в ходе которой ВМС Америки ликвидировали 14 человек.

Представитель дипломатического ведомства указала на системные проблемы американского здравоохранения, где врачи, связанные с фармкомпаниями, массово прописывают опиоидные обезболивающие вместо настоящего лечения. По ее словам, это привело к тотальной наркозависимости американской нации, за исключением сверхбогатой прослойки. Захарова также отметила продолжающуюся легализацию наркотических веществ в штатах, где каннабис уже разрешен в половине штатов, что сопровождается ростом смертности.

Напряженность вокруг американских операций против наркоторговли в Тихом океане нарастает с октября текущего года, когда президент США Дональд Трамп объявил о планах расширения военных действий с морских целей на наземные объекты, включая территорию Венесуэлы. Венесуэльское правительство осудило удары по судам как нарушение суверенитета, требуя соблюдения международного права, в то время как администрация США настаивает на необходимости жестких мер для пресечения наркотрафика через границу.