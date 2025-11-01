Захарова обвинила Европу в спонсорстве терроризма из-за Украины

Аксинья Кравченко

Финансирование Украины странами Европы является спонсорством терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает газета «Известия».

Она указала, что на деньги Запада на Украине была создана целая международная структура — киевский режим, которая совершает теракты против мирных граждан России и тех территорий, которые до сих пор считает своими. По словам Захаровой, речь идет о медиках, сотрудниках МЧС, больниц и школ.

«Эту логику киевский режим экспортирует еще и в другие страны, проводя теракты и содействуя боевикам. Например, на африканском континенте. Именно из-за этого ряд африканских государств разорвал отношения с Киевом. Теперь вопрос: Евросоюз каждый день занят только одним — как еще больше денег вложить в киевский режим? Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что финансирование Украины Западом — это спонсорство не на частном, а на государственном уровне.