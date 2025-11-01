МИД России отреагировал на разрешение Пентагоном поставок Tomahawk Украине

Продолжение поставок вооружений Украине не приближают мир и выполнение предвыборных обещаний нынешних властей США. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что Пентагон якобы одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает РИА Новости.

«Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками оружия, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать уже никому. И тем более не видать выполнения предвыборных обещаний, которые давала американская администрация, сейчас находящаяся у власти», — подчеркнула дипломат.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Пентагон якобы одобрил поставку американских ракет Tomahawk Украине. При этом отмечается, что окончательное решение о передаче этого оружия остается за президентом США Дональдом Трампом.

«"Томагавки" уже на Украине». В США загадочно исчезли батареи наземного комплекса

Однако затем авторы материала пояснили, что Пентагон дал разрешение на поставку ракет еще до встречи главы Белого дома с президентом Владимиром Зеленским, которая прошла 17 октября в Вашингтоне.

По данным телеканала, эта информация воодушевила европейских союзников США, однако после переговоров глав государств чиновники «были удивлены» отказом Трампа передать ракеты Киеву.