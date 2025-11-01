Захарова рассказала о реакции Запада на испытания ракеты «Буревестник»

Запад поверил в реальность ракеты «Буревестник» и теперь боится, какое еще вооружение Россия может продемонстрировать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

На международном научно-туристическом форуме «Открой Атом» зашла речь о реакции на Западе на проведение испытаний ракеты «Буревестник».

По словам Захаровой, представители других государств поверили в реальность «Буревестника» и теперь активно комментируют российскую ракету.

«Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше», — добавила она.

На этом фоне Захарова предложила «растянуть удовольствие».