Снятый во время общения Владимира Зеленского с военными кадр напоминает картину салом на холсте, с юмором написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На кадре украинский лидер сидит спиной к оператору, рядом с ним находятся чиновник и силовик. У стены стоят журналисты и ведут репортаж.

Лицо военного выражает недоверие к словам политика, репортеры выглядят взволнованными и даже несколько испуганными.

«Украинские военные с радостью слушают доклад Зеленского об их успехах на поле боя». Картина салом на холсте. Неизвестный художник добровольно мобилизован СБУ», — прокомментировала кадр Захарова.

Ранее СМИ сообщили, что власти Украины на фоне катастрофы на линии фронта позволяют себе чрезмерно бравурные высказывания, не отражающие реальность, а полностью искажающие ее.