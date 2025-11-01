Пушков рассказал о последствиях раскола в Евросоюзе

Раскол в Евросоюзе (ЕС) может приобрести «организованное оформление», заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что Словакия положительно оценивает идею создания анти-украинского альянса с Венгрией и Чехией. По мнению Пушкова, это может внести в раскол в рядах Евросоюза больше организации.

«Раскол в ЕС по поводу Украины может приобрести организационное оформление», — написал он.

Помимо этого, Пушков также прокомментировал слова замглавы правящей в Словакии партии Любоша Блаха о том, что совместные действия анти-украинских сил в Евросоюзе «не только возможны, но и вероятны». Как написал сенатор, Блаха призвал Венгрию, Словакию и Чехию «защищаться от Евросоюза».

«Он призвал Венгрию, Словакию и Чехию "объединиться и защищаться". Защищаться от чего? От политики Брюсселя», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Венгрия хочет создать союз с Чехией и Словакией.