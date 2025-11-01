Хинштейн отреагировал на приговор за «зубы дракона» в приграничье

Хинштейн фразой «первый пошел» отреагировал на приговор за «зубы дракона» в приграничье
Губернатор Курской области Александр Хинштейн отреагировал на приговор по делу о растрате при строительстве фортификаций в приграничье фразой «первый пошел».
Его комментарий опубликован в Telegram.
«Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — написал Хинштейн.
Глава российского региона также раскрыл детали приговора. По его данным, главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского признали виновным в присвоении и растрате более 150 миллионов рублей, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Ему назначили четыре года лишения свободы.
«Срок назначен с учетом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы», — пояснил Хинштейн.