Хинштейн отреагировал на приговор за «зубы дракона» в приграничье

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отреагировал на приговор по делу о растрате при строительстве фортификаций в приграничье фразой «первый пошел».

Его комментарий опубликован в Telegram.

«Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — написал Хинштейн.

Глава российского региона также раскрыл детали приговора. По его данным, главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского признали виновным в присвоении и растрате более 150 миллионов рублей, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Ему назначили четыре года лишения свободы.