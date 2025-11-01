Россиян ждут массовые сокращения: в Госдуме рассказали, к чему готовиться

В 2026 году некоторые россияне могут столкнуться с сокращениями на работе. Об этом сообщила в беседе с News.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Центробанк, по словам собеседницы, проводит политику, направленную на сдерживание инфляции. Для этого он снижает экономическую активность. Регулятор фактически запускает этот процесс, отмечает Бессараб. Она назвала эту ситуацию крайне неприятной, но необходимой.

«Как только замедление экономики начинается, можно ожидать в какой-то степени ликвидации организаций, нового структурирования на рынке», — заявила член комитета Госдумы, подчеркнув, что сокращения на рынке будут наблюдаться, однако реальное их количество будет меньше, чем озвучивают СМИ.

Депутат сообщила, что в начале Россия столкнется с замедлением экономического роста. По ее словам, этот процесс будет сопровождаться ликвидацией, закрытием и перепрофилированием некоторых организаций. В результате могут быть введены режимы неполного рабочего времени для сохранения квалифицированных специалистов. Парламентарий также отметила, что в таких условиях важно помнить о полной защите работающих граждан от любых проявлений произвола.