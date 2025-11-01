Мирошник: Киев отвечает на любые попытки дипломатии террором

Киевский режим, вопреки звучащей риторике, отвечает на любые попытки политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта террором. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в кулуарах III Форума молодых дипломатов "Меркурий-2025".

"Любая попытка политико-дипломатического варианта поиска урегулирования - на нее Киев, с одной стороны, в риторике заявляет о том, как они стремятся к миру, на земле они демонстрируют полную противоположность, - подчеркнул он. - Они дают команду на усиление обстрелов, на использование запрещенных видов вооружений, на прямое целенаправленное издевательство над местным населением, над созданием условий, неприемлемых для их существования".

По словам Мирошника, такие действия украинской стороны являются "прямым и понятным ответом на любые мирные инициативы, которые предлагаются международным сообществом, и это реакция Зеленского". "Поэтому их заявления о стремлении к миру - это фейк, а то, что происходит на земле, - это правда", - констатировал посол по особым поручениям МИД РФ.

III Форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран мира. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.