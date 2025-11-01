О чем говорят в Госдуме сегодня: новые законы и ракеты Tomahawk

В России начали действовать новые законы, а ракеты Tomahawk не представляют серьезной опасности для страны. О чем говорят в Госдуме 1 ноября — в материале «Рамблера».

Новые законы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступят в силу в ноябре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, в ноябре введены штрафы за неустраненные нарушения при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, начал действовать закон об ужесточении об ответственности для иноагентов — им будет грозить до двух лет лишения свободы, если они уже нарушали порядок деятельности или имеют судимость за это преступление.

Усилится контроль за мигрантами. В Москве и Московской области в рамках эксперимента закончился период постановки иностранных граждан на учет. Другой закон касается операторов сотовой связи — они больше не могут обслуживать непроверенные абонентские номера.

Еще одно нововведение касается наследников — их начнут своевременно информировать о кредитных обязательствах наследодателя. У нотариусов будет три рабочих дня после открытия дела, чтобы запросить сведения о непогашенных кредитах и микрозаймах умершего.

Также с 1 ноября семей участников спецоперации освободили от уплаты государственной пошлины при подаче в суд заявлений о реализации права на пенсионное обеспечение по потере кормильца.

Поставка Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk не представляют серьезной угрозы для российской армии, поскольку данное оружие давно было изучено специалистами ВС РФ в сфере ПВО. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, комментируя новости об одобрении Пентагона на передачу ракет Киеву.

Парламентарий считает, что США, скорее всего, уже приняли решение о поставках вооружения ВСУ. Кроме того, эти ракеты «весьма старые».

«Их сбивали и менее квалифицированные специалисты. Уверен, никакого серьезного влияния на обстановку на линии фронта они не окажут», — уверен Журавлев.

Он добавил, что поставки совершаются ради дальнейшего обострения конфликта и развенчивают миф о миротворческой роли президента США Дональда Трампа.

Борьба с новым видом мошенничества

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратилась к генпрокурору РФ Александру Гуцану с просьбой проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей из-за новой схемы мошенничества при продаже недвижимости с участием пенсионеров.

Она отметила, что в СМИ появляются сообщения о ситуациях, когда покупатели недвижимости остаются без жилья и денег из-за оспаривания продавцами заключенных ими сделок. В большинстве случаев одной из сторон выступают пенсионеры, которые ссылаются на неспособность осознавать значение своих действий или совершение сделки под давлением третьих лиц.

Страхование потенциально опасных собак

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект, который предлагает обязать владельцев потенциально опасных пород собак страховать питомцев, чтобы в случае их нападения на человека пострадавший мог получить компенсацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы законопроекта предлагают установить выплату в размере 1 млн рублей при причинении вреда человека и 200 тысяч рублей — в случае порчи имущества.

Месяц до выдворения мигрантов без цифрового учета

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что у иностранцев, законно находящихся в Москве и Московской области, заканчивается период постановки на цифровой учет в приложении «Амина». Об этом сообщает Readovka.

Установка приложения была введена в качестве эксперимента в Москве и Подмосковье. Мера направлена на сокращение правонарушений и улучшение надзора за мигрантами.