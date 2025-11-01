Мирошник: Зеленский признался, что живой силы на Украине осталось на два года

Владимир Зеленский посчитал, что тех, кого еще можно мобилизовать, на Украине осталось на два года утилизации. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в кулуарах III Форума молодых дипломатов "Меркурий-2025".

© МИД России

"Когда Зеленский утверждает: мы готовы воевать еще два года. Что это значит? Это значит, что он посчитал количество военного потенциала, который есть у Украины с точки зрения того, кого еще можно мобилизовать", - сказал дипломат. И пояснил: "Потому что у Украины нет ничего другого, у них есть только "живое мясо", и все остальное им дает Запад".

По мнению посла по особым поручениям, Зеленский поэтому и говорит: "Если сейчас с "расходом" населения каждый месяц по столько-то тысяч, то нам хватит еще на n-ное количество времени". "По версии Зеленского получается, что он готов утилизировать боеспособное население на протяжении двух лет", - указал Мирошник.

"И тем самым он [Зеленский] просто предлагает: эй, западники, дайте нам еще денег, дайте нам вооружение, и мы будем воевать за ваши интересы еще два года", - резюмировал дипломат.

III Форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран мира. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.