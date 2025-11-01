Путин повысил ранг посла на Маврикии

Глава российского дипломатического представительства на Маврикии Ирада Зейналова получила высший дипломатический ранг. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении ранга чрезвычайного и полномочного посла главе диппредставительства России на Маврикии Ираде Зейналовой», — сообщает ТАСС.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ирада Зейналова возглавляет дипломатическую миссию России на Маврикии с 2022 года. Присвоение высшего дипломатического ранга свидетельствует о успешной работе на этом посту. Всего высший дипломатический ранг присвоен четырем российским дипломатам. Среди них — посол по особым поручениям Марат Бердыев и посол в Малайзии Наиль Латыпов.

Маврикий является важным партнером России в Индийском океане. Полномочия чрезвычайного и полномочного посла позволят Зейналовой более эффективно представлять интересы страны в этом регионе.