Страны Запада на международных площадках игнорируют факты нарушения Женевской конвенции Украиной, но строго требуют ее соблюдения от России, сообщил на пленарной сессии III форума молодых дипломатов "Мерикурий-2025" в Мариуполе посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"В какой-то момент вдруг оказалось, что тот опыт, который когда-то был сконцентрирован в Женевской конвенции, в какой-то момент вдруг оказалось, что западники говорят, что, "вы знаете, а его можно не соблюдать". Точнее так: вам нужно соблюдать, а нам не обязательно. То есть на преступления одной стороны мы не обращаем внимания и под увеличительным стеклом смотрим на действия другой стороны", - сказал Мирошник.

Он уточнил, что на международных площадках, в частности в ООН, российские дипломаты призывали обратить внимание на преступления Киева, но призывы проигнорировали. "На одном из заседаний Совета безопасности ООН, когда обсуждали тему нарушения норм международного гуманитарного права в прифронтовой зоне, один из представителей западного государства дословно сказал: "Мы не знаем, что там происходит, мы не хотим знать, что там происходит, мы знаем только одно - во всем виновата Россия", - отметил Мирошник.

По его словам, Россия стремится ослабить военные возможности Украины, нанося удары по позициям и местам дислокации ВСУ, объектам военно-промышленного комплекса, логистическим узлам, через которые Запад поставляет оружие и боеприпасы. Украина же стремится "подорвать Россию изнутри", поэтому Киев наносит удары по гражданскому населению и инфраструктуре, осложняя жизнь мирного населения.