Пушилин: будущее дипломатии РФ связано с защитой правды о войне 1941-1945 годов

Будущие дипломаты России будут отстаивать правду о событиях не только настоящего, но и прошлого, в частности, продолжать защищать историческую память о Великой Отечественной войне. Такое мнение в приветственном слове высказал на пленарном заседании III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025" в Мариуполе глава ДНР Денис Пушилин.

Приветственное слово Пушилина зачитал директор департамента внешних связей администрации главы и правительства ДНР Сергей Пересада.

"Друзья, вам предстоит непростая миссия - отстоять принципы отечественной дипломатии для защиты правды о событиях прошлого и настоящего. Символично, что именно в этом году - 80-летия Победы в Великой Отечественной войне - мы с вами доносим мировой общественности необходимость сохранения исторической памяти и противостоим фальсификации истории со стороны западных государств", - говорится в приветственном слове Пушилина.

Он добавил, что именно от молодых дипломатов зависит будущее России. "Используйте свои знания - вы продолжаете великое дело по укреплению авторитета России на международной арене", - подытожил свою речь Пушилин.

III форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе (ДНР). Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.