Голикова: взаимодействие РФ и КНР не подвержено политической конъюнктуре

Отношения России и Китая не подвержены политической конъюнктуре и обладают иммунитетом к внешнему воздействию. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на открытии 26-го заседания Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, прошедшем в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Отношения всеобъемлющего партнерства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия между Россией и Китаем продолжают укрепляться несмотря на нестабильную международную обстановку. Они абсолютно не подвержены политической конъюнктуре и демонстрируют крепкий иммунитет к внешнему воздействию", - отметила вице-премьер РФ.

Она также выразила уверенность, что нынешнее заседание "станет важным шагом в продвижении двухстороннего взаимодействия в области образования, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, молодежных обменов, кинематографии, архивного дела и СМИ".