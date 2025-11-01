Посольство России в Турции опровергло информацию о вилле на Босфоре

Публикация в турецкой газете Sabah с утверждением о принятом судом решении о передаче прав на исторический особняк в стамбульском районе Тарабья на Босфоре потомкам дипломата царской России не соответствует действительности.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Анкаре, газете официально предложено скорректировать публикацию.

"Обратили внимание на публикацию в турецкой газете Sabah от 1 ноября текущего года, в которой говорится о том, что турецкий суд якобы присудил так называемую виллу "Тарабья" - принадлежащий Российской Федерации объект недвижимости в Стамбуле - потомкам Н. Свечина. Заявляем, что упоминаемые в данной статье факты намеренно искажены и не имеют ничего общего с действительностью. Соответствующее дело продолжает находиться на рассмотрении судебных органов Турции, окончательное решение не вынесено", - сообщили в дипмиссии.

Посольство указало, что "адвокат, который представляет российскую сторону в данном деле, направил в редакцию Sabah, а также руководству издания исчерпывающие сведения об этой тяжбе".

"В соответствии со статьями 14 и 15 Закона о печати Турецкой Республики № 5187 руководству газеты Sabah официально предложено опубликовать необходимые исправления и опровержения", - сообщили дипломаты.

Sabah ранее сообщила, что стамбульский суд спустя 17 лет рассмотрения дела постановил передать права на исторический особняк в фешенебельном районе города на Босфоре потомкам дипломата царской России, который купил ее в 1868 году. По ее данным, сотрудник российского посольства Николай Свечин купил это здание и прилегающую территорию площадью около 10 гектаров у семьи из Франции. Особняк некоторое время использовался как одно из представительских зданий российской дипмиссии.

Участниками иска, как утверждала газета, являются турецкое Казначейство, Главное управление фондов, Россия и наследники дипломата. Отмечается, что претензии турецких ведомств и российской стороны на здание были отклонены судом на основании анализа документов собственности, указов, дипломатической переписки и норм международного права. Суд вынес решение в пользу наследников, внуков российского дипломата, проживающих во Франции.