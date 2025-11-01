Володин рассказал о законах, вступающих в силу с ноября

В ноябре вступают в силу несколько важных изменений в законодательстве. О них рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Во-первых, вводятся штрафы за неустранение выявленных нарушений при подготовке к отопительному сезону:

для юридических лиц - до 40 тысяч рублей,для должностных лиц - до 10 тысяч рублей.

Это обязательство касается всех, кто отвечает за поставку тепла в жилые дома и социальные объекты: региональные и муниципальные власти, ресурсоснабжающие организации, концессионеры и управляющие компании. Они должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами, уверен Володин.

Во-вторых, ужесточена ответственность иностранных агентов.

Теперь иноагенту, который ранее нарушил порядок деятельности или имеет судимость за аналогичное преступление, грозит до двух лет лишения свободы. Эта мера принята для усиления защиты интересов России и недопущения попыток подрыва внутренней стабильности.

"Те, кто предал нашу страну и, находясь за пределами России, пытается ее разрушить, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона", - уверен председатель Госдумы.

В-третьих, усилен контроль за мигрантами.

В Москве и Московской области завершается эксперимент по постановке иностранных граждан на учет с использованием современных технологий. Эти меры помогут повысить точность учета мигрантов и способствовать снижению количества правонарушений и преступлений, связанных с иностранной рабочей силой, объяснил Володин.