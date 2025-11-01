В Госдуме попросили принять меры против новых схем мошенничества с жильём

Речь идёт о заключении сделок с участием пенсионеров.

Необходимо проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей, подчеркнула глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она направила обращение генпрокурору Александру Гуцану.

Парламентарий отметила, что в последнее время в СМИ стали появляться многочисленные сообщения о ситуациях, когда сделки по недвижимости оспариваются продавцами. После этого покупатели попадают в безвыходную ситуацию, остаются без жилья и без денежных средств, передаёт РИА Новости.

Разобраться в ситуации Лантратова также попросила министра юстиции Константина Чуйченко.