В Госдуме попросили принять меры против новых схем мошенничества с жильём
Речь идёт о заключении сделок с участием пенсионеров.
Необходимо проработать механизмы защиты прав добросовестных покупателей, подчеркнула глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она направила обращение генпрокурору Александру Гуцану.
Парламентарий отметила, что в последнее время в СМИ стали появляться многочисленные сообщения о ситуациях, когда сделки по недвижимости оспариваются продавцами. После этого покупатели попадают в безвыходную ситуацию, остаются без жилья и без денежных средств, передаёт РИА Новости.
Разобраться в ситуации Лантратова также попросила министра юстиции Константина Чуйченко.