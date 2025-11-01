Песков обозначил абсолютный прорыв России в обороне

Крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны. Об этом рассказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил о моратории на испытание ядерного оружия, комментируя заявление Трампа

Ранее прошли успешные испытания данной ракетной системы. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, крылатая ракета с ядерным двигателем продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. Он доложил президенту России, что «Буревестник» совершил испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. Сам Путин отмечал, что технологии «Буревестника» можно применить в народном хозяйстве, для энергообеспечения Арктики и в лунной программе РФ.

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» ведется Россией в условиях обострения международной обстановки и попыток западных стран ограничить военный потенциал страны. Ракета с ядерной энергетической установкой разрабатывалась как средство обеспечения суверенитета России в условиях растущих мировых угроз.