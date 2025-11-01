В Кремле ответили на встречу Трампа и Си: Мишустин едет в Пекин

В южнокорейском Пусане прошла встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По информации китайского издания Baijiahao, лидеры обсудили торговые отношения и договорились о смягчении взаимных тарифов, а также решили продолжить диалог в ближайшее время.

«Только что завершились американо-китайские переговоры, и Путин сделал неожиданный ход», – говорится в материале.

Как отмечают обозреватели, из Кремля последовали примечательные заявления. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с председателем КНР и при необходимости способен быстро организовать телефонный разговор.

Практически одновременно стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин планирует в начале ноября посетить Китай и провести переговоры с руководством страны. Китайские журналисты отметили, что такое решение Москвы было воспринято как неожиданный шаг: Путин мог бы просто позвонить Си Цзиньпину, но предпочел направить высокопоставленного представителя.

По мнению китайских аналитиков, причина столь быстрой реакции кроется в вопросах энергетики. Китай остается одним из крупнейших покупателей российской нефти, тогда как США оказывают давление на страны, продолжающие закупать топливо у Москвы. Российская сторона, по всей видимости, намерена согласовать с Пекином дальнейшие действия в этой сфере и укрепить позиции в энергетическом диалоге, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что переговоры Трампа и Си завершились без подписания совместного заявления.