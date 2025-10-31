Россия заявила о поддержке постоянного диалога с США по Украине

Россия поддерживает постоянный диалог с США по вопросу урегулирования ситуации на Украине, и контакты продолжаются. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

По его словам, последнее время в медиасфере говорят о том, что российско-американские контакты привели к осложнению процесса подготовки встречи на высшем уровне между Россией и США, а также отдалили шанс урегулирования украинского кризиса.

«Российская сторона поддерживает постоянный диалог с американцами по вопросу украинского урегулирования», — заявил он.

При этом источник подчеркнул, что российская сторона не выходила за рамки достигнутых договоренностей ни до, ни во время, ни после телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио 20 октября. Эти договоренности были сформулированы лидерами России и США в процессе подробного обсуждения украинского кризиса на саммите на Аляске 15 августа текущего года.

Ранее западные спецслужбы предупредили, что риск эскалации конфликта между НАТО и Москвой в Арктике выше, чем когда-либо.