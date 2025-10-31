Захарова прокомментировала признание Протасевича о сотрудничестве с разведкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала признание Романа Протасевича о сотрудничестве с белорусской разведкой.

"Потому что белорусские партизаны", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Протасевич выдавал себя за представителя "беглой" белорусской оппозиции, а перед "задержанием" в минском аэропорту, где самолет с ним приземлился после сообщения о минировании, следовал на задание из Греции.

Протасевич и Nexta

Протасевич до сих пор считался одним из создателей Telegram-канала Nexta. Был задержан 23 мая 2021 года в минском аэропорту вместе с гражданкой России Софьей Сапегой. Самолет с ними, выполнявший рейс Ryanair Афины - Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Минский областной суд 3 мая 2023 года приговорил Протасевича к восьми годам лишения свободы. 16 мая того же года его помиловал президент страны.