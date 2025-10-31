В Госдуме заявили о попытках Киева обмануть мировое сообщество
Украинское руководство, запрещая журналистам въезд в «котлы» по российским коридорам безопасности, расписывается в своем бессилии и пытается обмануть своих граждан и мировое сообщество, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Киев не заинтересован в мирном разрешении ситуации и спасении человеческих жизней.
«Запрещая журналистам въезд, киевские власти расписываются в своем бессилии и пытаются обмануть и своих граждан, и мировое сообщество», — подчеркнул он.
Депутат добавил, что Москва во главе с российским лидером Владимиром Путиным демонстрирует предельную открытость, прямо говоря, что «нам скрывать нечего».
Ранее Минобороны РФ заявило, что Киев угрожает журналистам за проезд в котлы Вооруженных сил Украины (ВСУ).