Мадуро обратился к Путину за военной помощью

На фоне беспрецедентного наращивания военной мощи США в Карибском бассейне и противоречивых заявлений Дональда Трампа, президент Венесуэлы Николас Мадуро впал в панику и тайно обратился за срочной военной помощью к России, Китаю и Ирану. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на полученные внутренние документы американского правительства.

© Kremlin.ru

Согласно данным издания, Мадуро подготовил письмопрезиденту России Владимиру Путину с просьбой помочь в модернизации самолетов Су-20МК2, ремонте радаров и, возможно, в поставках ракет. Одновременно с этим были направлены обращения к Китаю с просьбой об «расширении военного сотрудничества» и к Ирану — о поставках беспилотников и оборудования для радиоэлектронной борьбы.

Трамп высказался о скором ударе по Венесуэле

Этот шаг Каракаса выглядит как реакция на вполне реальную угрозу. Несмотря на то, что Трамп публично опроверг планы нанесения ударов, по данным Newsweek, спутниковые снимки подтверждают: американские десантные корабли USS Iwo Jima и эсминец USS Gravely находятся всего в 200 километрах от ключевой авиабазы Венесуэлы, в полной готовности к нанесению удара. Общая численность группировки США в регионе превысила 10 000 человек. Также сообщается, что США закрыли воздушное пространство возле Пуэрто-Рико.

Как отмечает The Washington Post, Россия остается для Мадуро главной надеждой. На днях в Каракас уже прибыл российский транспортный самолет Ил-76, находящийся под санкциями США. Однако, по мнению аналитиков, возможности Москвы по оказанию помощи могут быть ограничены из-за конфликта на Украине.