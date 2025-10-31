В Госдуме оценили угрозы Зеленского в адрес Путина

Владимир Зеленский может пожалеть о своих необдуманных высказываниях в адрес президента России Владимира Путина. Такое мнение в беседе с News.ru высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ранее Зеленский заявил, что «все знают, чем закончится визит Путина в Покровск (Красноармейск)».

«Я думаю, Зеленский пожалеет о многих своих выражениях, а не только об этой угрозе в адрес Путина. И особенно пожалеет о своих действиях. О том, что сделал и главное о том, что не сделал», — прокомментировал это Колесник.

Он считает, что, если бы Зеленский не слушал «друзей» с Запада, для Украины и лично для него все могло бы закончиться выгоднее. По словам Колесника, такое развитие событий для Зеленского «было бы важнее, чем его собственная страна и семья».

Депутат подчеркнул, что Путин обладает полным суверенитетом в принятии решений и не нуждается в указаниях со стороны, поэтому заявления Зеленского «не только безосновательны, но и демонстрируют отсутствие стратегического мышления и адекватного восприятия реальности».

«Я, когда слышу заявления от Зеленского, вспоминаю только одну фразу: "Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!". Самое забавное, что он также говорит, будто наши войска не преуспевают в Покровске, и что он вовсе не окружен. Человек путается в показаниях сам», — добавил Колесник.

При этом, по его мнению, Зеленский уже давно «находится в спутанном сознании и правит страной, не приходя в разум от наркотического угара».