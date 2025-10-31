Шойгу раскрыл последствия агрессии Запада против стран бывшего СССР

Последствия идеологической обработки Западом стран, оставшихся после распада СССР, до сих пор не преодолены, дружба и добрососедство находятся под угрозой. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, после распада СССР, входящие в него страны, подвергались ценностной агрессии, направленной на «уничтожение нашей цивилизации».

«Последствия этого до сих пор не преодолены. Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство, то, что нас всегда объединяло и поддерживало, по-прежнему находятся под угрозой», — сказал Шойгу на пленарном заседании международного фестиваля «Народы России и СНГ».

Он отметил, что в настоящее время в мире идет идеологическая война, оружием в которой является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждых здравому обществу и разрушительных для личности идей.