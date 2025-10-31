Самый счастливый мэр России избран на новый срок

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, который прославился как самый довольный жизнью мэр России, переизбран на новый срок. Депутаты муниципальной думы проголосовали за продление его полномочий, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте.

© соцсети

«Маненков переизбран на новый срок. Это решение поддержала районная дума», — отметил собеседник агентства.

Информацию подтвердил источник в правительстве округа.

Перед выборами глава района заручился поддержкой губернатора ХМАО Руслана Кухарука. Несмотря на солидный возраст (Маненков — старейший мэр Югры, ему 69 лет) и 35-летний стаж на посту главы района, он бодр, полон позитива, а его профессиональные качества несомненны. Он превратил Белоярский из скромного поселка в югорской Арктике в настоящую жемчужину региона. Район регулярно получает первое место на конкурсах благоустройства.