Депутат Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам

Депутат Государственной Думы Анатолий Вороновский заявил о своей готовности явиться на заседание думской комиссии по мандатным вопросам 10 ноября для предоставления необходимых разъяснений.

Его слова приводит РИА Новости.

«Вины своей ни в чем не чувствую. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным. Меня еще никуда не вызывали, я сам из средств массовой информации узнал, что 10 числа будет комиссия. Пойду на комиссию, дам пояснение», — подчеркнул Вороновский.

В пятницу, 31 октября, в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского. Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба сообщил журналистам, что комиссия примет решение по этому вопросу 10 ноября.

Анатолий Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

