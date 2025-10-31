Путин обновил состав Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу своим указом обновил состав Совета безопасности.

В документе сообщается, что в состав Совбеза включается полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Отметим, что на эту должность он был назначен в конце сентября с поста губернатора Тверской области.

Кроме того, изменена должность Александра Гуцана - он теперь является членом Совбеза, а также указано, что он - генеральный прокурор России. Бывший генпрокурор, ныне председатель Верховного суда Игорь Краснов, из Совбеза исключен. Гуцан также в сентябре был назначен генпрокурором, должность которого освободилась после назначения Краснова председателем Верховного суда РФ.

Указ вступает в силу сразу после подписания.