Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление Европейского союза о признании так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского единственно возможным вариантом урегулирования украинского конфликта. В своем Telegram-канеле дипломат охарактеризовала данную позицию как деструктивную и направленную на блокирование реального переговорного процесса.

Комментируя слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о неприятии китайской мирной инициативы, Захарова подчеркнула, что подобная позиция демонстрирует "колониальную логику" западных политиков. По ее словам, игнорирование предложений, исходящих от стран, представляющих пятую часть мирового населения и ведущих экономик, свидетельствует о недостаточной геополитической компетентности.

"Так называемый план Зеленского не является ни мирным, ни самостоятельным - это американская инструкция по эскалации конфликта в Европе", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также обратила внимание на то, что самостоятельная позиция ЕС по урегулированию отсутствует, а Брюссель лишь воспроизводит заданные Вашингтоном подходы.

Особое внимание в своем комментарии Захарова уделила характеристике китайской мирной инициативы, которая, по ее мнению, заслуживает серьезного рассмотрения в отличие от ультимативных требований Киева. Российский дипломат считает, что подобная позиция ЕС лишь отдаляет перспективу достижения реального мира в регионе.