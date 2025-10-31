Белоусов: Василий Осьмаков назначен замминистра обороны РФ

Бывший первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назначен заместителем министра обороны РФ. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания Совета министров обороны государств СНГ.

"Пользуясь случаем, хотел бы представить заместителя министра обороны Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова, которого многие знают по его прошлой работе. Он был первым заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации", - сказал Белоусов.