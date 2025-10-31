Песков: Россия объяснила все претензии США по ДРСМД

Москва аргументированно их «разбила» и подчеркнула, что они безосновательны, заявил пресс-секретарь Владимира Путина. В 2018 году Соединённые Штаты обвинили Россию в нарушении обязательств по договору из-за создания крылатой ракеты 9М729.

Утверждалось, что дальность её полёта якобы превышает 500 километров. РФ отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что максимальная дальность составляет 480 километров. Затем Минобороны впервые показало иностранным военным атташе и представителям СМИ пусковую установку «Искандер-М» с четырьмя ракетами наземного базирования 9М729.

Соединённые Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году. В том же году Российская Федерация приостановила своё участие в этом документе.