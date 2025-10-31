Захарова: Европа и Киев даже не помышляют об украинском урегулировании

Европа и Украина продвигают прекращение огня, чтобы любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя европейский план по "урегулированию".

"Даже беглого знакомства с этим проектом достаточно, чтобы сделать однозначный вывод - ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании украинского кризиса ни в европейских столицах, ни в Киеве не помышляют, - указала Захарова. - Там по-прежнему мыслят категориями войны и своей главной задачей в настоящий момент считают любой ценой добиться передышки для терпящих поражение ВСУ и спасения режима Зеленского от неизбежного обрушения фронта. Поэтому на первый план выдвигается скорейшее прекращение огня и "заморозка" текущей линии боевого соприкосновения".