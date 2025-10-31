В Кремле прокомментировали сообщения о причинах отмены встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал доверять официальным сообщениям, а не ориентироваться на оценки газет о контактах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Я просто всем предлагаю вспомнить те формулировки, которые использовались (...) [в разговоре] Лаврова и Рубио и [сообщениях] госдепартамента. Там были совершенно другие формулировки, совсем другие оценки, и, конечно же, нужно ориентироваться на эти формулировки, а не на газетные сообщения», — сказал он.

Ранее газета Financial Times сообщила, что напряженный телефонный разговор между главами внешнеполитических ведомств в середине октября мог послужить причиной отмены встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште. По словам собеседников издания, в США были поражены «непримиримостью» Лаврова и его «бескомпромиссными» заявлениями по Украине.