Песков рассказал о разбитых претензиях США по одному договору

Когда США выдвигали претензии по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия их разбила и объяснила. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Тогда, действительно, американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма аргументировано все эти претензии разбила и наоборот объяснила, что претензия безосновательна», — заявил он.

США вышли из ДРСМД в 2019 году, Россия в том же году также приостановила свое участие в договоре.