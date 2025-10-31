Песков высказался о возможном послании Путина Си Цзиньпину через Мишустина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о том, что президент России Владимир Путин может передать послание главе КНР Си Цзиньпину через премьер-министра Михаила Мишустина, который вскоре отправится в Китай.

Как отметил представитель Кремля, он пока не может ответить на вопрос о том, будет ли соответствующее послание, при этом отметил, что Путин находится в постоянном контакте с главой Китая.

«Не могу пока ответить на вопрос. Вы знаете, что лидеры находятся в постоянном контакте — в прямом или опосредованном. Разумеется, мы рассчитываем на то что председатель правительства будет принят председателем КНР. Это тоже традиция такая, взаимная. Мы ждём этого визита и придаём ему большое значение», — сказал он..

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин 3—4 ноября отправится с визитом в Китай.