Путин проведет совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет совещание Совета безопасности РФ в последний день октября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В середине дня оперативное совещание с членами Совбеза», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, комментируя расписание Путина.

Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь главы государства добавил, что последний день октября пройдет у президента без крупных публичных мероприятий.