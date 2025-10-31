Шойгу напомнил о словах Путина в 2018 году

Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о «Буревестнике» и «Посейдоне» ещё в 2018 году.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках международного фестиваля «Народы России и СНГ».

«Если говорить, что вдруг стало наше новое оружие, я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», неожиданностью, то здесь я могу сказать одно, никакой неожиданности в этом нет, Владимир Владимирович с большой трибуны во время послания Федеральному собранию сказал в 2018 году», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что тогда, возможно, кто-то не поверил в существование этого оружия.

«Теперь придётся поверить», — заключил Шойгу.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин может отметить госнаградами создателей ракеты «Буревестник».