Шойгу резко ответил Западу

Попытки Запада разобщить народы России, "превратить в манкуртов", подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом, уверен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.
"Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство - то, что нас всегда объединяло и поддерживало, по-прежнему находится под угрозой. Сегодня мы живем в эпоху острого, ценностного противоборства по факту идеологических войн", - констатировал Шойгу на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".
Он подчеркнул, что оружием в этих войнах "является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждой здравому обществу и разрушительный для личности идей".
"Идет агрессивная борьба за влияние на умы людей", - указал секретарь СБ. "И понятно почему. Лишить народы их ценностных опор значит сломить их волю, к сопротивлению поработителям и превратить в манкуртов", - объяснил Шойгу. Он процитировал Александра Пушкина: "К чему стадам дары свободы? Их должно резать и стричь". "Именно на этом понимании и основан подход коллективного Запада к выстраиванию своей внешней политики. Но с нами это не прошло и не пройдет, история тому подтверждением", - уверен секретарь российского Совбеза.