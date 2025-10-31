Шойгу резко ответил Западу

Попытки Запада разобщить народы России, "превратить в манкуртов", подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом, уверен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Наши общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство - то, что нас всегда объединяло и поддерживало, по-прежнему находится под угрозой. Сегодня мы живем в эпоху острого, ценностного противоборства по факту идеологических войн", - констатировал Шойгу на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".

Он подчеркнул, что оружием в этих войнах "является манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение чуждой здравому обществу и разрушительный для личности идей".