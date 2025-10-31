Шойгу: все попытки победить Россию военным путем обречены на провал

Газета.Ruиещё 3

Любая попытка победить Россию силовым методом будет обречена на провал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Шойгу заявил о невозможности военного поражения России
© РИА Новости
«Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов», — сказал он на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».

По словам Шойгу, история России является подтверждением тому, что попытки врагов разобщить российский народ для последующей эксплуатации и использования в своих корыстных интересах были и будут безуспешны.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что итоги разрешения украинского конфликта должны отвечать интересам России и основываться на текущей ситуации на фронте. Он отметил, что Москва не планирует делать уступки в переговорах с Киевом. Однако, как подчеркнул президент, российские власти открыты для поиска рациональных компромиссов с целью завершения военных действий.

Ранее в НАТО признали, что Россию невозможно остановить.