Мишустин в начале ноября встретится с Си Цзиньпином в Китае

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3–4 ноября посетит Китай, где встретится с руководством этой страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ, передает «Интерфакс».

«В городе Ханчжоу запланировано проведение 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР с участием Михаила Мишустина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна. В Пекине Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином», — сказали в кабмине.

В пресс-службе уточнили, что встреча глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики состоится 3 ноября, а с Си Цзиньпином Мишустин планирует встретиться 4 ноября.

По данным пресс-службы, стороны намерены рассмотреть «актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия». Приоритетное внимание РФ и Китай уделят углублению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, образовании и в других сферах.

Предыдущая встреча глав правительств прошла 21 августа 2024 года в Москве.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и Китай «вместе идут к переустройству мира».