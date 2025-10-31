В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине
Очередной резкий разворот позиции президента США Дональда Трампа по Украине на самом деле таковым не является. Его действия логически объяснимы, поскольку для него Америка по-прежнему превыше всего. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.
Так он отреагировал на новость американского телеканала Fox News, который обратил внимание на отказ Трампа предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk и общее снижение интереса к помощи Киеву. Журналисты сделали вывод, что следующие шаги главы Белого дома невозможно предсказать.
«Во-первых, Трамп как не хотел, так и не хочет критического обострения с Москвой, которое способно вовлечь США в войну с Россией. Поставка Tomahawk была бы шагом, противоречащим этой установке», — отметил Пушков.