Песков: Путин с большой долей вероятности наградит разработчиков "Буревестника"

Президент России Владимир Путин с большой долей вероятности удостоит государственных наград разработчиков крылатой ракеты "Буревестник". Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Газета.Ru

"С большой долей вероятности можно предположить, что да", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. До этого российский лидер заявил, что "Буревестник" имеет безусловные преимущества перед противником, и страна может гордиться достижениями отечественных ученых.

По словам главы государства, преимущества новой российской ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше. 26 октября Россия объявила об успешных испытаниях оружия нового класса "Буревестник" с ядерной энергетической установкой на борту.

Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность "Буревестника" позволяет ему уничтожить "четверть Нью-Йорка". В США уже назвали ракету "маленьким летающим Чернобылем". Подробнее – в материале "Газеты.Ru".