Полянский упрекнул Украину за голосование против снятия эмбарго с Кубы
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал украинское руководство за решение проголосовать против снятия эмбарго с Кубы.
«Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — заявил дипломат в X.
Украина закрывает посольство в Гаване и снижает уровень дипотношений с Кубой.
Ранее в МИД Кубы заявили, что Гавана отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии страны в военном конфликте на Украине.