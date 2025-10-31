Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал украинское руководство за решение проголосовать против снятия эмбарго с Кубы.

«Так они отплатили кубинцам за заботу о детях Чернобыля в 1986 году», — заявил дипломат в X.

Украина закрывает посольство в Гаване и снижает уровень дипотношений с Кубой.

Ранее в МИД Кубы заявили, что Гавана отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии страны в военном конфликте на Украине.