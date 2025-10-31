МИД: Россия готова к переговорам с Киевом

Имеются все условия для развития стамбульского трека, Москва готова к продолжению прямых переговоров с Киевом. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса и к продолжению прямых переговоров с представителями Киева. Турецкие представители неоднократно подтверждали готовность продолжать предоставлять для них площадку Стамбула. Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются. Проблему представляет только отсутствие политической воли Киева", - отметил он.

При этом Галузин подчеркнул, что все предложения, которые российская делегация озвучивала в ходе стамбульского процесса, включая организацию локальных гуманитарных перемирий на линии боевого соприкосновения, обмены пленными, телами погибших, возвращение гражданских лиц, создание трех рабочих групп, меморандумы о принципах мирного урегулирования, - все это остается на столе переговоров.