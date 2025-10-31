Какие изменения вступают в силу в ноябре 2025 года

Рассказываем, какие законы и нормы вступают в силу в ноябре 2025 года и что изменится в жизни россиян.

Долги по налогам теперь будут взыскивать без суда: Как работает новая норма

С 1 ноября долги по налогам смогут взыскать без суда

Роман Маркелов

С 1 ноября вступает в силу новый порядок взыскания налоговой задолженности физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Новшество в том, что налоговая задолженность будет взыскиваться как в судебном, так и во внесудебном порядке, в зависимости от согласия или несогласия гражданина с взыскиваемой суммой налога. Если разногласий нет, задолженность (в случае неуплаты в добровольном порядке) будет взыскиваться в первую очередь за счет денежных средств на счетах в банке во внесудебном порядке, а при их наличии - через суд.

До 1 ноября по закону налоговики взыскивают долг, только обращаясь в суд, даже если налогоплательщик согласен с суммой и не оспаривает ее. Это увеличивает сроки поступлений в региональные и местные бюджеты и повышает нагрузку на суды при отсутствии спора, а также добавляет расходы должнику, так как необходимо оплачивать госпошлину, пени, исполнительский сбор судебному приставу.

Речь как о взыскании задолженности по всем видам налогов, уплачиваемых физлицами, включая суммы налога, которые плательщики исчисляют сами в налоговой декларации (налог на доходы физлиц), так и о хорошо знакомых всем имущественном, земельном, транспортном налогах, исчисленных в налоговом уведомлении, а также о пенях и штрафах.

"Что было предложено? Мы направляем налоговое уведомление. Если не согласен налогоплательщик, то имеет право оспорить. В этот момент приостанавливается взыскание, и человек имеет полный комплекс прав, как обжаловать в налоговой службе, так и в суде то взыскание, которое он считает неправомерным", - отмечал Егоров.

Если к 1 ноября 2025 года долг у плательщика уже был, то возможны два варианта. Если налоговая уже обратилась в суд, то данные суммы исключаются из единого налогового счета (ЕНС) должника и взыскание осуществляется после принятия решения судом, говорится в разъяснениях на сайте ФНС. Если же налоговая не обратилась в суд до 1 ноября, взыскание долга по налоговым уведомлениям и решениям по проверкам приостанавливается. У плательщика будет 30 рабочих дней с момента формирования направляемого ему информационного сообщения, где будет указана сумма долга, чтобы заявить о несогласии с начисленной суммой налога, уточняют в ФНС.

Указанные 30 дней - это не общее правило, а переходное именно для тех, у кого долг сформировался по состоянию на 1 ноября, следует из ответа ФНС на запрос "Российской газеты". Такие должники получат от налоговиков информационное сообщение (в личном кабинете налогоплательщика, в личном кабинете на Госуслугах или по почте).

"В течение 30 дней с даты формирования сообщения они смогут оспорить такую задолженность для перехода к судебному порядку взыскания. Спорная сумма исключается из общего сальдо ЕНС, чтобы она не погашалась автоматически за счет единого налогового платежа (ЕНП) до завершения рассмотрения спора, в том числе в судебном порядке", - пояснили в ФНС. Заявление о перерасчете или жалобу можно представить лично, отправить через личный кабинет налогоплательщика или по почте заказным письмом.

Соответственно, для новых задолженностей по налогам, которые возникнут уже после 1 ноября, специальные сроки для оспаривания должником сумм задолженности (например, для направления заявления о перерасчете или жалобы на налоговое уведомление или жалобы на решение налогового органа) уже не устанавливаются, следует из ответа ФНС. "Однако необходимо иметь в виду, что суммы будут исключены из ЕНС при их первом оспаривании в размере непогашенного остатка задолженности на дату подачи заявления о перерасчете или жалобы. Если налогоплательщик подтверждает несогласие с доначислениями по результатам рассмотрения его заявления о перерасчете или жалобы в течение 30 дней, взыскание производится только в судебном порядке", - уточнили в ФНС.

Если у должника возражений нет (то есть не подана жалоба или заявление о перерасчете, либо он согласен с результатами рассмотрения жалобы или заявления о перерасчете, либо есть неуплата задекларированной налоговой обязанности), то налоговая задолженность будет теперь взыскиваться налоговиками без решения суда. Как следует из ответа ФНС, налоговые долги будут списываться в первую очередь с банковских счетов, электронных кошельков, счетов в драгоценных металлах, в цифровых рублях.

"При этом действуют ограничения, установленные действующим законодательством об исполнительном производстве. Взыскание по налогам не может быть обращено на отдельные виды получаемых налогоплательщиком доходов, в частности, к ним отнесены средства материнского капитала, государственные пенсии, выплаты, пособия, алименты и так далее", - говорит доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

"Реализация механизма внесудебного взыскания предусматривает несколько этапов, в течение которых налогоплательщик может уплатить налоги самостоятельно: направление должнику требования об уплате задолженности - срок для исполнения этого требования - направление решения о взыскании задолженности - размещение в реестре решений о взыскании задолженности поручения налогового органа на перечисление суммы задолженности для исполнения банком. Соответственно, с даты образования недоимки и до даты взыскания (с учетом предельных сроков, установленных в законе) может пройти около 10 месяцев", - рассказывают в ФНС.

"Что получается в сухом остатке? Во-первых, старые начисленные налоговые долги лучше выплатить или оспорить в течение ближайшего месяца. А во-вторых, с 1 ноября плательщикам неизбежно придется стать более внимательными относительно уплаты налогов, чем раньше. То есть быть "молчуном" и не проверять состояние своего единого налогового счета явно становится нелучшей стратегией. "Теперь долги по налогам будут списываться только при "молчаливом" согласии должника, а вот если есть заявленное несогласие с начисленной суммой задолженности, налоговый орган "замораживает" спорный долг до финального решения. Это повышает защиту прав добросовестных налогоплательщиков, но одновременно требует дисциплины: не пропускать уведомления из личного кабинета налогоплательщика или кабинета Госуслуг", - резюмирует юрист, специалист по банкротству Анна Асанова.

С 1 ноября "лишние" сим-карты будут блокировать

До 1 ноября абонентам нужно сократить количество сим-карт, если их больше двадцати. Иначе связь будет отключена по всем номерам. Операторам будет запрещено обслуживать номера, если не подтверждены данные владельца или не проверено количество сим-карт, оформленных на одного человека. Меры направлены на борьбу с анонимными номерами и телефонным мошенничеством.

Член IT-комитета Госдумы Антон Немкин объясняет, что вступающие в силу правила направлены на то, чтобы полностью исключить использование анонимных сим-карт - одного из главных инструментов телефонных мошенников.

Сегодня значительная часть преступлений совершается с номеров, оформленных на подставных лиц или вовсе без ведома реальных владельцев. Теперь же появится возможность снизить злоупотребления и сделать рынок мобильной связи более прозрачным.

"Если раньше оформление сим-карты на чужой паспорт было возможным из-за формальных проверок, то теперь процесс становится полностью цифровым и контролируемым. Также верификация данных через "Госуслуги" и биометрическую систему исключит "человеческий фактор" и уменьшит риск, что номер окажется у злоумышленников", - отмечает Немкин.

В пресс-службе "Мегафона" рассказали, что процедура заключения договора на оказание услуг связи предусматривает необходимость проверки общего количества сим-карт у абонента через ГИС. Если лимиты превышены, в заключении нового договора будет отказано.

Для российских граждан ограничение по использованию зарегистрированных сим-карт вступает в силу с 1 ноября. К этому сроку абонентам, на которых зарегистрировано более двадцати сим-карт, необходимо привести общее количество в соответствие с требованиями законодательства.

Найти информацию о количестве оформленных номеров можно через портал "Госуслуги".

Брокеры обязаны будут предупреждать клиентов о потенциальных рисках операции

Брокеры с 7 ноября должны будут обновить правила взаимодействия с клиентами. С этой даты вступают в силу основные положения базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг.

В том числе брокеры должны будут заранее рассказывать клиентам о потенциальных рисках операций, а также им будет запрещено навязывать дополнительные финансовые инструменты при недостаточной информированности клиента.

"В основном изменения несут информационный характер, требуя более широкого раскрытия рисков пользования различными сервисами и продуктами (декларация о рисках), а также более полного раскрытия терминов и формулировок в нормативных и информационных документах брокера", - рассказывает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.

Как следует из разъяснения Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), брокеры должны предоставлять человеку, планирующему заключить договор о брокерском обслуживании, ряд сведений. Речь в том числе, помимо декларации о рисках, об уведомлении, что деньги на брокерском счете не застрахованы в отличие от банковских вкладов. Декларация о рисках и информация о договоре могут быть дополнены, если это не меняет смысла текстов-шаблонов (они есть в стандарте) и не вводит клиентов в заблуждение. В шаблоне декларации о рисках есть фраза: "Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а в некоторых случаях привести к задолженности".

Работать с метанолом смогут только компании, включенные в госреестр

С 1 ноября в России начинает действовать еще одно положение закона о госрегулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей - создается единый реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право работать с этим опасным веществом.

С этого момента оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей будет разрешен только для компаний, включенных в реестр. Производить, перерабатывать, использовать, перевозить, хранить или уничтожать метанол смогут лишь зарегистрированные участники рынка. Для всех прочих оборот будет запрещен.

До принятия закона система учета и контроля метанола отсутствовала, что позволяло продукции бесконтрольно попадать к неустановленным лицам. Это нередко приводило к массовым отравлениям суррогатным алкоголем, содержащим смертельный метанол. По данным минздрава, только в 2022 году от метанола погибли около 800 человек - почти десятая часть всех случаев отравлений спиртосодержащими жидкостями. Последний случай в сентябре 2025 года в Ленинградской области унес жизни более 40 человек.

Новая система регулирования должна обеспечить прозрачность отрасли и исключить риски попадания токсичного вещества на нелегальный рынок, при этом не создавая барьеров для легальных производителей. Введение реестра позволит государству контролировать весь полный цикл обращения метанола - от производства до утилизации.

Одновременно закон предусматривает последующее введение обязательной денатурации метанола - изменения вкуса и цвета с помощью специальных добавок, чтобы исключить случаи его употребления человеком. Проект правил денатурации уже представлен опубликован минпромторгом для общественного обсуждения. Это ключевое положение закона должно вступить в силу после утверждения соответствующего акта правительства.