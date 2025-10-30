Замминистра сельского хозяйства РФ покинула свой пост

Премьер-министр России Михаил Мишустин снял Ольгу Гатагову с поста заместителя министра сельского хозяйства по ее просьбе. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

© council.gov.ru

«Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по ее просьбе», - отмечается в тексте.

Чиновница занимала этот пост с июня 2019 года. В июне 2018 года Гатагова была назначена директором административного департамента Минсельхоза. До этого в течение шести лет она занимала руководящую должность в Россельхозбанке.

1 сентября заместителем министра сельского хозяйства был назначен Роман Некрасов, который с 2018 года занимал пост директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ.

1 октября покинула свой пост заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова. В подписанном Мишустиным документе отмечается, что чиновница была освобождена от должности «по ее просьбе в связи с наделением полномочиями сенатора Российской Федерации».

