Захарова назвала условия возобновления диалога с Японией

Россия возобновит диалог с Японией только после отказа Токио от антироссийского курса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что политика Токио заключается в том, чтобы решить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией.

По словам Захаровой, в данных высказываниях «нет ничего нового».

«Путь к возобновлению диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение нашей стране и ее гражданам ущерба. Как там придумали – какое-то "поражение", "ущерб" должны кому-то наноситься — вот от этого они должны отказаться», — добавила она.

Захарова отметила, что именно недружественная линия Японии и завела двустороннее сотрудничество в тупик.

Премьер Японии заявила Трампу об отказе вводить эмбарго на СПГ из России

Также официальный представитель МИД РФ пошутила по поводу того, что вопросы, касающиеся Японии и Такаити, задавали не журналисты из этой страны. Она предположила, что Токио запретило своим журналистам задавать такие вопросы.