Захарова отреагировала на слова стран Балтии якобы о ведении РФ гибридной войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала страны Балтии пациентами сумасшедшего дома после их заявлений о якобы ведении со стороны России гибридной войны против стран Балтии.
"Наверное, пациенты в сумасшедшем доме считают, что с ума сошли врачи. Может быть и такое", - сказала она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что Россия никогда не принимала в инициативном порядке шаги, направленные против Прибалтики или любых других стран Евросоюза.
"Ни разу я такого не видела, не слышала, не помню. Все, что делала Россия, так это принимала в качестве ответных мер те решения, которые позволяли, учитывая санкционные меры нелегитимные и неправовые Европейского союза, защитить своего производителя, защитить свой рынок, предоставить возможности для развития в санкционных условиях отечественной экономике, ее экономических операторов, бизнеса и так далее", - заметила она.
"То есть ни разу за прошедшие более чем 10 лет Россия не предпринимала ничего инициативного против стран Европейского союза в экономической сфере, только отвечала", - заключила она.