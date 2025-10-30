Лавров выступил с требованием к ООН по Буче

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров контролирует ситуацию по вопросу расследования событий в Буче. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

«Этот вопрос действительно стоит на контроле у министра», — сообщила она.

По словам Захаровой, Лавров выступил с требованиями к Секретариату Организации Объединенных Наций (ООН) собствовать проведению тщательного расследования, установлению лиц, ответственных за преступление украинской власти.

Лавров рассказал о сплочении ряда стран против России

Ранее Лавров рассказал об ответе ООН на просьбу раскрыть имена якобы жертв в Буче. Он рассказал, что управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) заявило, что не может это сделать для «обеспечения безопасности их родственников».